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Polisin ’dur’ ihtarına uymayan silahlı motosikletli kaçarken kaza yaptı

FATİH’TE POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ POLİSLE YAŞANAN KOVALAMACA ESNASINDA TERS YÖNE GİREREK KAZA YAPTI. KAZA YAPTIKTAN SONRA MOTOSİKLETİ TERK EDEREK KAÇAN ŞÜPHELİ POLİSLE YAŞANAN KOVALAMACADA ÇEVREYE SİLAHLA ATEŞ AÇARAK KAYIPLARA KARIŞTI. OLAY, SAAT 23:30 SIRALARINDA FATİH ADNAN MENDERES VATAN BULVARI CADDESİ’NDE YAŞANDI. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, CADDE ÜZERİNDE UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELENDİKLERİ MOTOSİKLETİ ÇEVİRMEK İSTEDİ. POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYARAK CADDE ÜZERİNDE TERS YÖNE GİREN ŞÜPHELİ, MOTOSİKLETİ İLE KALDIRIMA ÇIKARAK KAZA YAPTI. KAZA SONRASI MOTOSİKLETİ OLAY YERİNDE TERK EDEREK ARA SOKAKLARA KAÇAN ŞÜPHELİ, ARKASINDAN GELEN POLİS EKİPLERİNDEN KURTULMAK İÇİN ÇEVREYE ATEŞ AÇARAK KAYIPLARA KARIŞTI. ‘’2 YILDIR MOTOSİKLET KULLANIYORUM, BÖYLE BİR ŞEYE HİÇ ŞAHİT OLMADIM’’ OLAYIN YAŞANDIĞI ESNADA MOTOSİKLET KAZASININ YAŞANDIĞI ALANA YAKIN OLDUĞUNU SÖYLEYEN ZEYNEP ÇELİK , ‘’MOTOSİKLET TERS YÖNDEN GELDİ, 2-3 TAKLA ATTI. DAHA SONRA ŞÜPHELİ AĞACA VURDU BAŞINI VE KAÇTI GİTTİ. BEN 2 YILDIR MOTOSİKLET KULLANIYORUM, BÖYLE BİR ŞEYE HİÇ ŞAHİT OLMADIM. BEN SİLAH SESLERİNİ DUYMADIM AMA 2 POLİS EKİBİ VARDI O ŞAHIS KAÇARKEN ZATEN ARKASINDAN GİTTİLER. KAÇAN ŞAHIS GENÇTİ, 18-20’Lİ YAŞLARDAYDI. ‘’ DİYE KONUŞTU. POLİS EKİPLERİNİN OLAY YERİNDE TERK EDİLEN MOTOSİKLET ÜZERİNDE YAPTIĞI İNCELEME SONRASI MOTOSİKLETİN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI. OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINI KONTROL EDEREK ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan silahlı motosikletli kaçarken kaza yaptı

Fatih’te polisin ’dur’ ihtarına uymayan motosikletli sürücü polisle yaşanan kovalamaca esnasında ters yöne girerek kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra motosikleti terk ederek kaçan şüpheli, polisle yaşanan kovalamacada çevreye silahla ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 23:30 sıralarında Fatih Adnan Menderes Vatan Bulvarı Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri motosikleti çevirmek istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak cadde üzerinde ters yöne giren şüpheli, motosikleti ile kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası motosikleti olay yerinde terk ederek ara sokaklara kaçan şüpheli, arkasından gelen polis ekiplerinden kurtulmak için çevreye ateş açarak kayıplara karıştı.

‘’2 yıldır motosiklet kullanıyorum, böyle bir şeye hiç şahit olmadım’’

Olayın yaşandığı esnada motosiklet kazasının yaşandığı alana yakın olduğunu söyleyen Zeynep Çelik ,

‘’Motosiklet ters yönden geldi, 2-3 takla attı. Daha sonra şüpheli ağaca vurdu başını ve kaçtı gitti. Ben 2 yıldır motosiklet kullanıyorum, böyle bir şeye hiç şahit olmadım. Ben silah seslerini duymadım ama 2 polis ekibi vardı o şahıs kaçarken zaten arkasından gittiler. Kaçan şahıs gençti, 18-20’li yaşlardaydı. ‘’ diye konuştu.

Polis ekiplerinin olay yerinde terk edilen motosiklet üzerinde yaptığı inceleme sonrası motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını kontrol ederek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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