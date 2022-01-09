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Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Edremit ilçesinde yapılan çalışmada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada 629 adet sentetik ecza hap ve 1.30 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

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