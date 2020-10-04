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Polisin şüphe üzerine durdurduğu taksiden uyuşturucu çıktı

POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU TAKSİDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polisin şüphe üzerine durdurduğu taksiden uyuşturucu çıktı

Ataşehir’de polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu takside bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir İnönü Mahalles’nde 1 Ekim tarihinde yaşanan olayda, polis durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurdu. Taksi sürücüsü Emre Ş. isimli şahsın üstünde ve yanında bulundurduğu torba içerisinde yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 735 gram bonzai maddesi, 2.1 gram metamfetamin, 1 adet metamfetamin eritmek için kullanılan el yapımı çakmak, 4 adet metamfetamin eritmek için kullanılan cam tüp, çok sayıda ağız kısmı klipsli poşet, 2 bin 60 TL para, 4 adet fişek ile 1 adet Kaleşnikof fişeği ele geçirildi. Şüphelinin Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet şeffaf poşete preslenmiş halde 886.1 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emre Ş. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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