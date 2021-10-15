Polisin uygulamasında cezadan kaçamadılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için uygulama yapan polis ekipleri, 2 saat içerisinde 11 kişiye 8 bin 57 lira para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Çoban Mustafa Paşa Külliyesi önünde uygulama gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ehliyetsiz 2 kişi, yasak saatte meydana aracıyla giren 3 sürücü, sigortasız araç kullanan 2 sürücü, kask kullanmayan 2 motosiklet sürücü, yetersiz ehliyeti bulunan 1 kişi, muayenesiz araç kullanan 1 sürücü olmak üzere toplamda 11 kişiye 8 bin 57 lira idari para cezası uygulandı.

“Polisler de haklı, kuryeler de haklı”

Yapılan uygulamanın doğru olduğunu söyleyen motosikletli kurye Ömer Faruk, “Uygulama yapmada haklılar. İnsanlar düzgün bir şekilde motosiklet kullanmıyor, çok hızlılar. Arkadaşlarımız paketleri yetiştirebilmek için hızlı kullanıyorlar. Polisler de haklı, kuryeler de haklı. Ama yine de biraz daha dikkatli olmamız lazım yayalar için” dedi.

Motosikletli kurye Doğan Yağmur ise yapılan uygulamadan memnun olduklarını, meydana otomobil ve motosikletlerin girmemesi gerektiğini, insanların can güvenliğinin daha önemli olduğunu belirtti.