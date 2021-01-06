Polisten helikopter ve özel harekat destekli Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul’da polis ekipleri tarafından Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Havadan helikopterle destek verilen uygulamaya polis özel harekat ekipleri de katılırken, narkotik arama köpeğiyle bazı araçlarda arama yapıldı.İstanbul’da polis ekipleri tarafından Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Kadıköy’de Kuşdili Caddesi üzerinde durdurulan araçların sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi, GBT sorgulamaları yapıldı. Bazı sürücülerin üstleri polis tarafından aranırken bazı araçların da içinde polislerce arama yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpeği ile minibüs tipi araçların içerisinde arama yapıldı. Havadan helikopterle destek verilen uygulamaya aynı zamanda polis özel harekat ekipleri de katıldı.