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Polisten kaçan hırsızlar kaza yapınca yakayı ele verdi

BAHÇELİEVLER'DE POLİSİ GÖRÜNCE OTOMOBİLDEN İNEREK KAÇAN ZANLILAR, KOVALAMACA SONUCU KAZA YAPINCA YAKALANDI. ŞÜPHELİLERİN KULLANDIKLARI OTOMOBİLDE VE ÜZERİNDE 16 CEP TELEFONU VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ELE GEÇİRİLDİ.

Polisten kaçan hırsızlar kaza yapınca yakayı ele verdi

Bahçelievler’de polisi görünce otomobilden inerek kaçan zanlılar, kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları otomobilde ve üzerinde 16 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Olay, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Altın Sokakta Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında denetim gerçekleştiren motosikletli yunus polisleri, şüphe üzerine içinde 2 kişi bulunan bir otomobili durdurmak istedi. Şüpheliler, polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada otomobil kaza yaptı. Kaza yapınca şüpheliler aracı olay yerinde bırakıp bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheli Adem A. (27) ve Hüseyin A.(20) emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olaya müdahale eden polislerden birinin parmağının kırıldığı aktarılırken, araçta ve yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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