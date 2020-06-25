Polisten kaçan hırsızlar kaza yapınca yakayı ele verdi

Bahçelievler’de polisi görünce otomobilden inerek kaçan zanlılar, kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları otomobilde ve üzerinde 16 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Şüpheli Adem A. (27) ve Hüseyin A.(20) emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olaya müdahale eden polislerden birinin parmağının kırıldığı aktarılırken, araçta ve yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.