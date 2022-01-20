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Polisten kaçan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı

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Yalova’da polis kovalamacası sonucu durdurulan otomobilde, 2 bin 521 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 78 gram esrar, 96.68 gram metamfetamin ve 42.76 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polisten kaçan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı
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Yalova’da polis kovalamacası sonucu durdurulan otomobilde, 2 bin 521 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 78 gram esrar, 96.68 gram metamfetamin ve 42.76 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Osman Gazi Köprüsü’nde uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, durumunda şüphelendikleri 35 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şahıslarla polis arasından kovalamaca yaşandı. Polis otomobili Çiftlikköy Kılıç köyü gişelerinde durdurdu. Otomobilde dedektör köpeği Zeytin’in de katıldığı aramada, 2 bin 521 ekstazi hap, 1 kilo 78 gram esrar, 96.68 gram metamfetamin ve 42.76 gram kokain ele geçirildi.

Polis kovalamaca sırasında yol kenarına atılan uyuşturucu maddeyi de buldu. Gözaltına alınan zanlılar S.D ve A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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