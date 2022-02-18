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Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi

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Maltepe’de polisin dur ihtarına uymayan bir kişi durmayıp gaza basınca D-100 karayolunda kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan sürücü yaşanan kovalamaca sırasında Kartal’da yön levhasına çarparak kaza yaptı. Kaza yapınca duran sürücü polis tarafından yakalanırken, polisin yakaladığı şahsa "niye kaçıyorsun" diye tepki gösterdiği görüldü.

Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi
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Maltepe’de polisin dur ihtarına uymayan bir kişi durmayıp gaza basınca D-100 karayolunda kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan sürücü yaşanan kovalamaca sırasında Kartal’da yön levhasına çarparak kaza yaptı. Kaza yapınca duran sürücü polis tarafından yakalanırken, polisin yakaladığı şahsa "niye kaçıyorsun" diye tepki gösterdiği görüldü.

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Maltepe’de polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü Maltepe D-100 karayolu üzerinde gaza basarak kaçmaya başladı. Polisin de kaçan şahsın peşinden gitmesiyle kovalamaca yaşandı. Kovalamaca ile Kartal’a kadar gelen sürücü, yan yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki kaldırımda bulunan yön levhalarına çarparak durdu. Yaşanan kaza sonrası trafik polislerinin kıskıvrak yakaladığı sürücü, üst araması yapıldıktan sonra ekipler tarafından karakola götürüldü. Polis memurunun kendisinden kaçarken kaza yapan sürücüyü yakalarken "niye kaçıyorsun" diye azarladığı da görüldü.

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