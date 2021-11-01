Polisten kumarhane ve nargile servisi yapan ruhsatsız iş yerine baskın

İstanbul’da yapılan denetimlerde ruhsatı bulunmayan, canlı müzik izin belgesinin süresi dolan, ve nargile servisi yapılan iş yerinin faaliyetine son verildi. Ayrıca, kumar oynandığı tespit edilen bir yere de işlem yapıldı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ekim saat 23.20 sıralarında Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile yapılan müşterek denetimlerde, Genç Osman Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yapılan kontrolde, iş yerinin canlı müzik izin belgesi süresinin geçmiş olduğu, içeride nargile servisi yapıldığı ve iş yeri ruhsatının bulunmadığı tespit edildi. Konu ile ilgili içeride bulunan 3 şahsa ve iş yerine 4207 Sayılı Tütün ve Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri ilçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kumar oynan iş yerine baskın

Öte yandan, aynı gün Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edildi. İçeride bulunan 8 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefetten işlem yapıldı. İş yeri yetkilisi M.S. isimli şahsa "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.