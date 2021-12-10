Pompalı tüfekle eski patronunu vurdu

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda adli kontrol şartıyla serbest kalan Doğan K., çalıştığı işyeri sahibini pusu kurarak pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Orhan Dayanak deniz ambulansı ile Bandırma’da hastaneye sevk edildi.

Silahlı yaralamadan dolayı tutuklanan bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra, Avşa Adası’nda çalıştığı işyerinin sahibi Orhan Dayanak’a pusu kurdu. Doğan K. tarafından iş yerinin önünde pompalı tüfekle vurularak ağır şekilde yaralanan Orhan Dayanak, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre; 5-6 yıl önce sezonluk çalışmak üzere adaya gelip iş arayan Doğan K. isimli genç, Orhan Dayanak tarafından işe alınıp, bayisi bulunduğu tüpgaz dağıtıcılığı yapmaya başladı. İşe alınan genç tüp bıraktığı bir konutta yaşanan tartışma sonucu konut sahibine ateş ederek yaralanmasına neden olduğu olay nedeniyle tutuklandı. Cezaevinde bir süre yattıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Doğan K., intikam duygusu beslediği patronu Orhan Dayanak’a sabah saatinde işyerine geldiği sırada bir kutu içinde gizlediği pompalı tüfekle ateş etti. Silahlı saldırıda karnından ağır şekilde yaralanan Orhan Dayanak, deniz ambulansı ile Erdek’e, buradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Dayanak’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahlı yaralama olayını gerçekleştiren şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.