’Poyrazköy’ soruşturmasında kumpas iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ’Poyrazköy’ soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında, bin 48 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün’ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında açılan Poyrazköy davasında FETÖ tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 1996’da Kardak kayalıklarına Türk Bayrağı’nı diken Sualtı Taarruz Timi’nin başında olan emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ile Amirallere suikast soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılınca intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar arasında bulunduğu 87 kişi müşteki olarak yer aldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, aralarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 68 şüphelinin ’iftira’, ’kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ , ’cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ve ’haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek’ suçlarından 47.5 yıl ile 953 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, kamuoyunda ’Poyrazköy’ olarak bilinen soruşturma ve yargılama dosyalarında görev alan polis ve bilirkişilerin mağdur ve müştekilerin tutuklanmalarını, yargılanmalarını ve mahkum edilmelerini sağlamaya yönelik olarak silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında suç teşkil eden eylemeleri gerçekleştirdikleri kaydedildi. Haklarında şikayet bulunan hakim ve savcılar hakkındaki evrakların ise Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderildiği belirtildi. Öte yandan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile bazı şüphelilerin ise dosyasının ayrıldığı aktarıldı.