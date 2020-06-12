Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansı çalınmıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası çalınan ambulans kısa sürede Kağıthane Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde şüpheli Çetin A. birlikte yakalamıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen zanlı emniyette işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çetin A. çıkışta soruları da yanıtsız bıraktı.
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden ambulans çalan zanlı adliyeye sevk edildi
PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ’NDEN GECE SAATLERİNDE HASTA NAKİL AMBULANSINI ÇALAN ZANLI EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. ZANLI ÇIKIŞTA SORULARI YANITSIZ BIRAKTI.
YORUM EKLE