İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4’ü Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 20 şüpheli yakalandı
Rakka’da TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 20 şüpheli yakalandı
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4’ü Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 20 şüpheli yakalandı
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