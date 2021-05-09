Rampada kayan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Arnavutköy’de rampada kayan otomobili son anda fark eden kişi, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobil ortalığı birbirine katarken, şahsın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"Fren mi boşaldı, komplo mu var anlayamadık"
Otomobil sürücüsü Sedat Özeren, “Biz aracımızı aldık yukarıya park ettik, önce direğe çarptı, sonra bir dobloya çarptı, araba yukarıda pert olmuş durumda. Anlayamadık. Araba şu anda yeni servisten çıktı, neden böyle olduğunu anlayamadık ama gereken testlerini yaptıracağız. Fren mi boşaldı yoksa mahalleden biri bize komplo mu kurdu ne yaptı bilmiyorum. Biz evdeydik, bir baktık ki bağırtı çığırtı araba burada” şeklinde konuştu.Sürücüsüz otomobilin çarpması sonucunda aracı hasar gören Yılmaz Bostancı ise, “Şu yukarıdan bir araba geldi, 100 kilometre veya 150 kilometre hızla geliyormuş gibi hissettik biz. Geldi orda kasise vurdu, daha sonra geri geri bizim arabamıza vurdu ve aşağıya gitti. Arabanın içerisinde hiç kimse yoktu, bomboştu içi. Sahipleri yarım saat sonra falan geldi, gelir gelmez hemen arabanın kapısını açıp el frenini çekti" ifadelerini kullandı.