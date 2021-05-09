Rampada kayan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Arnavutköy’de rampada kayan otomobili son anda fark eden kişi, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobil ortalığı birbirine katarken, şahsın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bağcılar’da yaşayan Sedat Özeren bir iş için Arnavutköy’e geldi. Aracını dik yokuşa park ettikten sonra işine koyulan sürücü, bir süre sonra aracının yerinde olmadığını fark etti. Bilinmeyen bir nedenle dik yokuştan kayan otomobil, önce başka otomobile ve dükkana, daha sonra bir fabrika duvarına çarparak durabildi. Rampa aşağı hızla geri bir şekilde kayan aracın üzerine doğru geldiğini gören bir vatandaş ise koşarak olay yerinden kaçtı. Şahsın kaçmasının ardından saniyeler içerisinde yola çıkan otomobil, fabrikanın duvarına çarparak durdu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Fren mi boşaldı, komplo mu var anlayamadık"

Otomobil sürücüsü Sedat Özeren, “Biz aracımızı aldık yukarıya park ettik, önce direğe çarptı, sonra bir dobloya çarptı, araba yukarıda pert olmuş durumda. Anlayamadık. Araba şu anda yeni servisten çıktı, neden böyle olduğunu anlayamadık ama gereken testlerini yaptıracağız. Fren mi boşaldı yoksa mahalleden biri bize komplo mu kurdu ne yaptı bilmiyorum. Biz evdeydik, bir baktık ki bağırtı çığırtı araba burada” şeklinde konuştu.

Sürücüsüz otomobilin çarpması sonucunda aracı hasar gören Yılmaz Bostancı ise, “Şu yukarıdan bir araba geldi, 100 kilometre veya 150 kilometre hızla geliyormuş gibi hissettik biz. Geldi orda kasise vurdu, daha sonra geri geri bizim arabamıza vurdu ve aşağıya gitti. Arabanın içerisinde hiç kimse yoktu, bomboştu içi. Sahipleri yarım saat sonra falan geldi, gelir gelmez hemen arabanın kapısını açıp el frenini çekti" ifadelerini kullandı.