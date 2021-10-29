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Raydan çıkan vagonlardaki hasar havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gar sahası içinde boş vagonların manevrası sırasında 2 vagonun raydan çıkarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada hasar havadan görüntülendi.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gar sahası içinde boş vagonların manevrası sırasında 2 vagonun raydan çıkarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada hasar havadan görüntülendi.

Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1819/1. Sokakta bulunan tren garı sahası içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait İstanbul yönünde yedek bekleyen 5 boş vagonun manevrası sırasında son 2 vagon raydan çıktı. Son vagon, elektrik direğinin üzerine devrilerek yan yattı. Trende yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi.

Tren kazasında meydana gelen hasar ise havadan görüntülendi.

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