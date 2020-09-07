banner3088

Reina adlı gece kulübüne yapılan saldırıya ilişkin davada yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Reina adlı gece kulübüne yapılan saldırıya ilişkin davada yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Reina adlı gece kulübüne yapılan saldırıya ilişkin davada yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Reina adlı gece kulübüne yapılan saldırıya ilişkin davada yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük’te
Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük’te
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3212