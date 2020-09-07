Reina adlı gece kulübüne yapılan saldırıya ilişkin davada yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Reina adlı gece kulübüne yapılan saldırıya ilişkin davada yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.