Reina saldırısı 5’inci yılında

İstanbul Ortaköy’de 2017 yılında yılbaşı kutlamalarında Reina’da düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 5 yıl geçti. Saldırgan Abdulkadir Masharipov’un da aralarında bulunduğu sanıkların cezaları İstinaf Mahkemesince onaylandı. Yargıtay’ın dava dosyası incelemesi ise sürüyor.

İstanbul Ortaköy’de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15’te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov’u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip kurmuş ve 4 operasyondan son anda kurtulan Masharipov, Esenyurt’ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalanmıştı.

“Amacım Hristiyanları öldürmekti”

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sanık Masharipov, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sanık Masharipov hakimlikteki ifadesinde, “Reina olayından önce herhangi bir eyleme katılmadım. Dünyada Hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öç almak amacı ile onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hristiyanları öldürmekti. Türkiye’de herhangi bir örgütsel toplantıya katılmadım. Telefonla irtibat kurmuyorduk. 31’inde Taksim’de keşif yapmak istedim. Eğer karar verseydim silah kullanıp orada bulunan insanları öldürecektim. Taksim’e giriş yoktu her yer polis kaynıyordu. Ondan sonra fikrimi değiştirdim” demişti.

“İdam hükmü verilirse iyi olur”

Hakimlikteki ifadesinde rehin düşmemek için kendisini öldürmeyi düşündüğünü söyleyen sanık Masharipov, “İdam hükmü verilirse iyi olur. Flashbangleri tüm mermiler bittikten sonra attım. Bir şey olmadı. Sağ kaldım. Aslında ölmek için girmiştim. Bana neden Türkiye aleyhine çalışıyor, Türkiye’ye karşı diyorlar. Ben Türkiye devletine karşı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye karşıtı bir harekette bulunmadım. Ben öç aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum” diye belirtmiş ve ardından tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

Saldırıya ilişkin yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov’un yanı sıra 57 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.

Masharipov’un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıl hapsi istendi

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen Abdulkadir Masharipov’un ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme’, ’79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma’ suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İddianamede, sanık Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva’nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında aynı cezalar, diğer 52 sanık hakkında ise ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıla kadar hapis istemişti. İddianamede, 39 kişi ‘maktul’, 122 kişi ise ‘mağdur-müşteki’ sıfatıyla yer almıştı.

Ek iddianame düzenlendi

Soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında ‘Örgüt üyeliği’, ‘Anayasayı ihlal’, ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından ek iddianame düzenlenmiş ve yargılama devam ettiği sırada sanık sayısı 58’e yükselmişti.

Duruşmalarda uzun süre ifade vermedi

Sanık Masharipov ve diğer sanıklar 11 Aralık 2017’de Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada ilk kez hakim karşısına çıkmışlardı. Masharipov, uzun süre duruşmalarda ifade vermemişti.

Olaydan 2 yıl 1 ay 17 gün sonra konuştu

Silahlı saldırının bir numaralı ismi Masharipov, yargılama sürecindeki suskunluğunu olaydan saldırıdan tam 2 yıl 1 ay 17 gün sonra bozmuştu. Duruşmada Masharipov’un avukatı kapalı oturum yapılmasını istemiş ve avukatın talebini kabul eden mahkeme, basın mensuplarını ve izleyicileri dışarı çıkarmıştı.

Uzun süren sessizliğin sonrasındaki ilk ifadesinde saldırıyı inkar etti

Duruşmada Türkçe savunma yapan ve zorlandığı yerde tercüman yardımı alan Masharipov, saldırıyı kabul ettiğine dair emniyet ve hakimlikte verdiği ifadesini reddetmişti. Masharipov, saldırıyı kendisinin yapmadığını, 2 Ocak 2017’de uyuduğu esnada arkadaşının yanına gelerek haberlerde çıkan fotoğrafları gösterdiğini, buna karşın panik olduğunu ve yanında kimlik olmadığı için korkarak saklandığını ifade ederek, “Olay gecesi elinde Kalaşnikof olan kişi ben değilim. Benim olduğumu söyleyen taksici ve polis gelip beni teşhis etsin” demişti.

“Elimde savunma yapmak için güçlü bir delil yok”

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamanın karar duruşması 7 Eylül 2020 tarihinde görülmüştü. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen karar duruşmasında, son sözü sorulan tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, “Diyeceğim şey şu, önceden mahkemede bu suçlamaları kabul etmedim. Güçlü bir delil olması için parmak izlerinin eşleşmesini, güvenlik görüntülerinin eşleşmesini Adli Tıp Kurumu’ndan talep etmiştim ama hiçbiri olmadı. Elimde savunma yapmak için güçlü bir delil yok. Ciddi söyleyecek bir şeyim yok. Bundan sonrası size havale. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 368 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov’u ’39 kişiyi kasten öldürme’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet, ’79 kişiyi öldürmeye teşebbüs’ ile ‘6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından bin 368 hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığı ‘vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma’ suçundan 375 bin lira para cezasına çarptıran mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

46 sanık değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı

Saldırının planlayıcılarından olduğu iddia edilen sanık İlyas Mamaşaripov’u ‘anayasayı ihlal etmeye yardım etme’, ‘39 kişiyi tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ ve ‘79 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme’ suçlarından toplamda bin 432 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Abdulkadir Masharipov’un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva’un da aralarında bulunduğu 46 sanığa ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6’şar yıl 3’er aydan 12’şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına mahkum etmişti.

Sanık İrfan Taşkan’ın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, 16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Mahkeme heyeti, sanıklar Celil Çelik ile Zarina Nurullayeya’nın tutuklanmasına, 11 sanığın ise tüm suçlardan beraatına karar vermişti.

Yargıtay’ın incelemesi sürüyor

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği karar üzerindeki incelemesini geçtiğimiz Temmuz ayında tamamlamıştı. Verilen hapis cezalarını esasa ve usule uygun bulan mahkeme, sanıkların cezalarını onamıştı. Dava dosyası, İstinaf Mahkemesi’nin incelemesini tamamlamasının ardından Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay’ın dosya üzerindeki incelemesi sürüyor.