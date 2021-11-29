Reklam panosunun altında kalan adam ağır yaralandı

Başakşehir’de reklam panosu lodosun şiddetine dayanamayarak yolda yürüyen bir kişinin üzerine düştü. Panonun altında kalarak yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Fenertepe mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Mehmet Ergün otobüs durağına doğru ilerlediği esnada şiddetli lodos nedeniyle üzerine kaldırımda bulunan reklam panosu devrildi. Yaklaşık 200 kilo civarındaki panonun çarpması ile yere yığılan Ergün, kafa ve yüz kısmından ağır şekilde yaralandı. Yaralı adamın yardımına ise ilk olarak durakta bekleyen vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Reklam panoları ise başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için Başakşehir Belediyesine bağlı iş makinesi tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.