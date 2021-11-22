Restoranının yanışını gözyaşları içinde izledi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir balık restoranında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulunurken, işletme sahibi restoranının yanışını gözyaşları içerisinde izledi.

Yangın, Karasu ilçesi Karasu Mahallesi Haralomba mevkiinde bulunan Serpil Y.’nin işletmeciliğini üstlendiği bir balık restoranında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranın baca kısmından çıkan yangın kısa sürede çatı katını sardı. Restoran içerisinde bulunan vatandaşların dumanı fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Karasu ve Kocaali İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Restoranının yanışını çaresiz gözlerle izleyen işletme sahibi Serpil Y. ise gözyaşlarına hakim olamadı. Serpil Y.’yi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Dumandan da etkilenen Serpil Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.