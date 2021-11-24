Reynmen 200 bin euro ödeyecek

Riba Events isimli organizasyon şirketinin sahibi Rıza Cerit’in, turnede sahne alması için 500 bin euroya anlaştığı şarkıcı Reynmen’e turne öncesi ödediği 200 bin euronun iadesi için açtığı davayı karara bağlayan mahkeme, şarkıcının Cerit’e 200 bin euro ödemesine karar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Riba Events’in sahibi Rıza Cerit, Avrupa’da gerçekleştirilecek olan 10 konserlik turne için ‘Reynmen’ lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş ile sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre, bu konserlerde sahne alıp performans sergilemesi karşılığında Reynmen’e 500 bin euro ödeyeceği belirlenen Riba Events şirketi, konser öncesi şarkıcıya 200 bin euro ödeme yaptı. Anlaşma yapılmasına karşın, korona virüs salgını sebebiyle turne iptal edildi.

Olaya ilişkin, Rıza Cerit’in avukatı Eda Salman tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Pandemi nedeniyle konser gibi kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için Riba Events şirketi, konserlerini gerçekleştirmeyen Reynmen’e ödediği 200 bin euroyu geri istemiştir. Reynmen ihtarnamelere olumsuz cevap vermiştir. Şirketin zarar kaybına uğramasının engellenmesi için 200 bin euronun faiziyle birlikte Reynmen’den tahsilini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Hukuk Mahkemesinde devam eden dava karara bağlandı. Duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Reynmen’in Rıza Cerit’e 200 bin euro ödemesine karar verdi.

“200 bin Euro’yu faiziyle birlikte ödeyecek”

Mahkeme kararına ilişkin konuşan Rıza Cerit’in avukatı Eda Salman, “Mahkeme haklı olduğumuza karar vererek davamızı kabul etmiştir. Mahkeme kararına göre Reynmen, 200 bin euroyu en yüksek faiziyle birlikte müvekkilim Rıza Cerit’e ödeyecektir. Bu karar, korona virüs salgını sebebiyle gerçekleştirilemeyen organizasyonların mücbir sebep teşkil edebileceğine dair emsal bir karardır” ifadelerini kullandı.