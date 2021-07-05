Riva’da kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş jet ski ile kurtarıldı

Beykoz Riva’da balık tutmak için deniz kenarına giden vatandaş, kayalıklara düşerek yaralandı. Ayağının kırılmasıyla kayalıklarda mahsur kalan vatandaşın yardımına itfaiye ve arama kurtarma ekipleri koştu. Yaralı vatandaş karadan taşınamayınca jet ski ile kıyıya çıkartılıp ambulansa teslim edildi.Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Beykoz Riva’da yaşandı. İddiaya göre balık tutmak için kayalıklardan denize doğru ilerleyen bir vatandaş, dengesini kaybederek düştü. Ayağının kırılması nedeniyle kayalıklarda mahsur kalan şahsın imdadına itfaiye, sağlık ve Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği üyeleri yetişti. Kayalıkların elverişsiz olması nedeniyle yaralı kişi karadan taşınamayınca jet ski ile karaya çıkartıldı. Yaklaşık 2 saat süren çabalar sonucunda kurtarılan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.