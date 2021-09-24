Rize’de silahla ateş ettirilen küçük kız ve babası konuştu

Rize’de tabanca ile ateş ettirilen 7 yaşındaki küçük kız çocuğunun görüntülerinin sosyal medyada yer alması bir anda infiale neden oldu. Olayın medyada yer almasının ardından küçük kızın İstanbul’da yaşayan ailesi olayın 5 yıl önce yaşandığını görüntülerin sosyal medyaya yeni düştüğünü ve silahın kuru sıkı olduğunu belirtti. Silahla ateş ettirilen kızın babası ise İHA’ya konuştu.
Şevval’in babası Fuat Arslan, “5 sene evvel, çocuk 7 yaşındaydı. Şimdi altıncı sınıfa gidiyor. 5 sene önce olan bir şey. Babaannesine gitmişti köye. Amcası da Rize’deydi. Orada kuru sıkıyla attırmak istemiş. Attırmış. Hatta zaten mermi ona doğru gelmiş. Mermi gelse zaten eve bir zarar verir veya kendine zarar verirdi. Mermi yok çünkü kuru sıkı. Laf çıkıyor başka bir şey yok, 5 sene evvel olan bir olay. Kızın babasıyım. Attıran kişi de benim kardeşim. Olay Rize’de oldu” diye konuştu.
Öte yandan 7 yaşındaki küçük kızın tabancayla ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde küçük kızın amcasının kendisine verdiği tabancayla ateş ettiği görülüyor. Küçük kız bir ara tabancayı amcasına doğru çevirerek tetiğe basıyor.