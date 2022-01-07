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Romanya mayın gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Romanya Donanması’na ait, 274 borda numaralı ‘Ros Vice Admiral Constantin Balescu’ isimli mayın gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Romanya mayın gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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Romanya Donanması’na ait, 274 borda numaralı ‘Ros Vice Admiral Constantin Balescu’ isimli mayın gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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Ege Denizi’nden saat 14.05’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Romanya Donanması’na ait, 274 borda numaralı ‘Ros Vice Admiral Constantin Balescu’ isimli mayın gemisi, 15.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen mayın arama gemisi Nara Burnu’nu da döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Gemiye, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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