banner4556

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

banner4336

Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı savaş gemisi Ros Regina Maria Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
banner3909
banner4558

Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı savaş gemisi Ros Regina Maria Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden bugün saat 13.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı Ros Regina Maria isimli savaş gemisi, Nara Burnu’nu geçerek Çanakkale önlerinde oldu.

Saat 14.30 sıralarında Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden ilerleyen savaş gemisi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı savaş gemisi Ros Regina Maria’ya boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyükşehir Kaynarca’da asfalt çalışmalarına...
Büyükşehir Kaynarca’da asfalt çalışmalarına...
  1. SAKARYA

banner4389

banner4321

banner3841