Rumeli Hisarı sahilinde iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sarıyer’de bir mekanda iki grup arasında kavga çıktı. Sahilde devam eden kavgada bir kişi silahla bacağından vuruldu.
Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
İSTANBUL (İHA) - SARIYER'DE BİR MEKANDA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI. SAHİLDE DEVAM EDEN KAVGADA BİR KİŞİ SİLAHLA BACAĞINDAN VURULDU.
Sarıyer’de bir mekanda iki grup arasında kavga çıktı. Sahilde devam eden kavgada bir kişi silahla bacağından vuruldu.
Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.