banner3088

Rumeli Hisarı sahilinde iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (İHA) - SARIYER'DE BİR MEKANDA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI. SAHİLDE DEVAM EDEN KAVGADA BİR KİŞİ SİLAHLA BACAĞINDAN VURULDU.

Rumeli Hisarı sahilinde iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sarıyer’de bir mekanda iki grup arasında kavga çıktı. Sahilde devam eden kavgada bir kişi silahla bacağından vuruldu.

Olay 00.30 sıralarında Rumeli Hisarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir sahil kenarında bulunan bir balıkçıda iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası taraflar dışarı çıkarak sahile geçti. Burada devam eden tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. İsmi öğrenilemeyen kişi tarafından açılan ateş sonucu Aydın R. Sahilde kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Aydın A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pendik’te orman yangını çıktı. Çok sayıda...
Pendik’te orman yangını çıktı. Çok sayıda...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3211