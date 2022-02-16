banner4556

Rus askeri kurtarma gemisi ‘Epron’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

banner4664

Rus Donanması’na ait askeri kurtarma gemisi ‘Epron’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus askeri kurtarma gemisi ‘Epron’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
banner4581

Rus Donanması’na ait askeri kurtarma gemisi ‘Epron’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 11.10’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna bağlı askeri kurtarma gemisi ‘Epron’, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

banner4336

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz’e doğru ilerleyen kurtarma gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti. Geçtiğimiz günlerde de 7 Rus savaş gemisi ve bir denizaltı da Karadeniz’e doğru yol almıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya’da hırsızlık yaptı, Bilecik’te yakalandı
Antalya’da hırsızlık yaptı, Bilecik’te yakalandı
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666