Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na bağlı ’SB-739’ borda numaralı askeri römorkör Çanakkale Boğazı’nda geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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Rus Donanması’na bağlı ’SB-739’ borda numaralı askeri römorkör Çanakkale Boğazı’nda geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden bugün saat 09.15’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na bağlı ’SB-739’ borda numaralı askeri römorkör, Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerine vardı. ’Dur Yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus askeri römorkörü, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Römorköre, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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