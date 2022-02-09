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Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti

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Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı ‘Pyotr Morgunov’, 12 borda numaralı ‘Olenegorskiy Gorniak’ ve 16 borda numaralı ‘Georgiy Pobedonosets’ isimli çıkarma gemileri, peş peşe İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.

Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti
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Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı ‘Pyotr Morgunov’, 12 borda numaralı ‘Olenegorskiy Gorniak’ ve 16 borda numaralı ‘Georgiy Pobedonosets’ isimli çıkarma gemileri, peş peşe İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.

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Marmara Denizi yönünden saat 21.00’de boğaza girişi yapan Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı ‘Pyotr Morgunov’, 12 borda numaralı ‘Olenegorskiy Gorniak’ ve 16 borda numaralı ‘Georgiy Pobedonosets’ isimli çıkarma gemileri saat 21.15 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları refakat etti.

(OFY- MB-

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