banner4556

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

banner4664

Rusya donanmasına ait 127 borda numaralı ‘Minsk’, 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ve 130 borda numaralı ’Korolev’ isimli savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti
banner4584

Rusya donanmasına ait 127 borda numaralı ‘Minsk’, 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ve 130 borda numaralı ’Korolev’ isimli savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.

banner4336

Ege Denizi yönünden saat 10.10’da boğaza girişi yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 127 borda numaralı ‘Minsk’, 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ve 130 borda numaralı ’Korolev’ isimli savaş gemileri saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldular. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyen savaş gemileri, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Darıca’da gençler için FİFA 2021 turnuvası
Darıca’da gençler için FİFA 2021 turnuvası
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349