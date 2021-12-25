banner4556

Rus savaş gemisi ’Caesar Kunikov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

banner4336

Rus Donanması’na ait 158 borda numaralı savaş gemisi ’Caesar Kunikov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ’Caesar Kunikov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 158 borda numaralı savaş gemisi ’Caesar Kunikov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

banner4575

Bugün saat 15.32’de Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan 112 metre boyundaki 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov isimli Rus savaş gemisi’, saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antika mezat ile tarihe yolculuk
Antika mezat ile tarihe yolculuk
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner4558

banner3841

banner4577

banner4349