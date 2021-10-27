Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı savaş gemisi ’Dmitry Rogachev’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

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Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı savaş gemisi ’Dmitry Rogachev’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden saat 08.20’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı savaş gemisi ’Dmitry Rogachev’, 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu’nu dönen savaş gemisi, ‘Dur Yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi’nin önünden geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisinin boğazı geçişine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

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