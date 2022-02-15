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Rus savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı ‘Dmitry Rogachev’ isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı ‘Dmitry Rogachev’ isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 14.40’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’, 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını geçen savaş gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz’e doğru ilerleyen savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi ve bir denizaltı da Karadeniz’e doğru yol almıştı.

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