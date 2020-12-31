Sabiha Gökçen Havalimanı’nda askeri helikopterin kuyruk kısmı tellere çarptı. Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda askeri helikopterin kuyruk kısmı tellere çarptı. Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda askeri helikopterin kuyruk kısmı tellere çarptı. Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
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