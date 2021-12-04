Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyonlarda 3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu ve kaçak ticari eşya yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonlarda, yurt dışından Türkiye’ye getirilen 14 kilogram esrar, 2 bin adet botoks malzemesi, 2 bin paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara, cep telefonları, kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarla ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerinde olduğu öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, havalimanına gelen yolcu ve uçaklar analiz edildi. Riskli görülen ve İran’dan geldiği belirlenen iki şahsın, ekiplerce bagajları x -ray cihazı ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Ayrıca şahıslar, valizlerle çıkış yaptıkları sırada durdurularak arandı. Yapılan aramada valizlerin astarlarına gizlenmiş halde 2 paket halinde esrar olduğu görüldü. Devam eden çalışmalarda toplamda 14 kilogram esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Başka bir operasyonda ise yine İran’dan gelen bir yolcunun valizinde, x - ray cihazı ile kontrol sırasında şüpheli derecede yoğunluğa rastlandı. Valizlerde yapılan aramada botoks malzemeleri bulunan şişeler ve enjektörler ele geçirildi. Toplamda 2 bin ampül botoks malzemesi ve enjektör ele geçirildi.

Dört ayrı operasyonlar kapsamında havalimanı içerisindeki yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda 2 bin paket sigara ile bin 500 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yapılan 3 operasyonda ise bir tarihi eser ile onlarca saat, cep telefonu, giyim eşyası ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşım 3 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikat devam ediyor.