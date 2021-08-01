Sabiha Gökçen Havalimanında “perdeleme” yöntemiyle hırsızlık kamerada

Sabiha Gökçen Havalimanında yabancı uyruklu 3 kişi, Umman uyruklu bir kişinin çantasını ’perdeleme’ diye tabir edilen yöntemle çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı sahte Fransız kimlikli Filistin uyruklu W.M. ve Cezayir uyruklu S.M. ile Filistin uyruklu A.A. isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıslar Beykoz Kavacık’ta durdurulan araç içerisinde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şahıslardan Filistin uyruklu A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, W.M. ve S.M. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.3 şahsın perdeleme yöntemiyle çanta çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.