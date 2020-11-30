Sadaka kutusunu çaldı

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 19:15

Karamustafa Caddesi üzerindeki bulunan ekmek fırınına sabah saatlerinde müşteri olarak giren hırsız, görevli personelden 3 adet hamur istedi. Personelin arka tarafa yönelmesini fırsat bilen şahıs, kasa üzerinde duran sadaka kutusunu alarak, olay yerinden hızla uzaklaştı. Daha önceden başlarına böyle bir olay geldiğini söyleyen işletme sahibi Bozan Akcan, “Geçen sene yine bu şekilde geldiler, sadaka kutumuzu aldılar. Gençlerin bu şekilde gelip sadaka kutusunu alması bence kötü bir durum. ‘Üç tane hamur verir misin’ diyor, sadaka kutusunu alıyor, gidiyor. İnşallah bir daha yapmazlar. Ben de şikayetçi olmadım. Polisler kamera görüntülerini aldılar. Bu gençlere dur demek lazım artık bence” şeklinde konuştu.