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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında şüpheli sayısı 6’ya yükseldi. 2 şüpheliyi gözaltına alan polis ekiplerinin 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında şüpheli sayısı 6’ya yükseldi. 2 şüpheliyi gözaltına alan polis ekiplerinin 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında şüpheli sayısı 6’ya yükseldi. 2 şüpheliyi gözaltına alan polis ekiplerinin 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında şüpheli sayısı 6’ya yükseldi. 2 şüpheliyi gözaltına alan polis ekiplerinin 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.

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