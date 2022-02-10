Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelisi Seccad Y. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa’da yakalanan şüpheli Seccad Y. tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli ise serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak’ta ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8’inin tutuklanmasına karar verilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 1 şüpheli ise sağlık kontrolünde korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınmıştı. Şüphelilerden Seccad Y. ise firari olarak aranırken cinayetten 13 gün sonra dün Bursa’da yakalanmıştı. Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Seccad Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.