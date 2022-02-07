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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17’e yükseldi

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 17’e yükseldi. Mahmutyazıcıoğlu’na yönelik saldırıda kullanılan silah, Yeşilköy Sahil’de kayalıkların altında gizlenmiş halde bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17’e yükseldi
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 17’e yükseldi. Mahmutyazıcıoğlu’na yönelik saldırıda kullanılan silah, Yeşilköy Sahil’de kayalıkların altında gizlenmiş halde bulundu.

Sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Devam eden operasyonlarda, saldırganlara yardım ve yataklık ederek kaçmalarına imkan sağlayan 6 şüpheli daha tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu söz konusu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayet olayında kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş olarak bulundu. Gözaltı sayısının 17’e yükseldiği belirtilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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