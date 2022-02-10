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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yakalanan firari şüpheli Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi

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Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili aranan ve dün Bursa’da yakalanan Seccad Yeşil ile ilk operasyonda yakalanan, ancak Covid-19 salgınından dolayı hastanede karantinada tutulan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yakalanan firari şüpheli Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi
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Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili aranan ve dün Bursa’da yakalanan Seccad Yeşil ile ilk operasyonda yakalanan, ancak Covid-19 salgınından dolayı hastanede karantinada tutulan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

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