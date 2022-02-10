Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yakalanan firari şüpheli Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi

Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili aranan ve dün Bursa’da yakalanan Seccad Yeşil ile ilk operasyonda yakalanan, ancak Covid-19 salgınından dolayı hastanede karantinada tutulan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.