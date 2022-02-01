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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde olay anı görüntüleri ortaya çıktı. Polis saldırganların olaydan önce ve sonrasında gerçekleştirdikleri telefon trafiğini ve HTS kayıtlarını inceleme altına aldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde olay anı görüntüleri ortaya çıktı. Polis saldırganların olaydan önce ve sonrasında gerçekleştirdikleri telefon trafiğini ve HTS kayıtlarını inceleme altına aldı.

Sunucu Ece Erken’in eşi, Beşiktaş eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Gündemi sarsan cinayete ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Tetikçi ve saldırıda yer alan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, saldırıya ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

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Saldırganların telefon trafiği ve HTS kayıtları mercek altında

Öte yandan şüphelilere yönelik çok yönlü soruşturma sürerken, olay öncesi ve sonrasındaki tüm telefon görüşmeleri, zanlıların irtibatları ve HTS kayıtları didik didik incelemeye alındı. Dijitallerin incelenmesinin ardından cinayete ilişkin detaylar ortaya çıkacak.

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