banner4556

Şafak operasyonu ile yakalanan PKK üyesi adliyeye sevk edildi

banner4336

Kocaeli’de PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın, adliyeye sevk edildi.

Şafak operasyonu ile yakalanan PKK üyesi adliyeye sevk edildi
banner3909

Kocaeli’de PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın, adliyeye sevk edildi.

banner4575

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İzmit ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Ç.E.H.’nin PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bayrampaşa’da gazilere destek
Bayrampaşa’da gazilere destek
  1. GENEL

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349