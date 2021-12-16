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Şafak operasyonu ile yakalanan PKK üyesi tutuklandı

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Kocaeli’de PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şafak operasyonu ile yakalanan PKK üyesi tutuklandı
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Kocaeli’de PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İzmit ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Ç.E.H.’nin PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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