İstanbul’da beklenen sağanak yağış farklı bölgelerde etkisini gösteriyor. Çekmeköy’de de etkili olan yağış nedeniyle Şile yolu üzerindeki bir alt geçidi su bastı. Su baskını nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı. Otomobil sürücüleri suyun dolduğu alt geçitten ilerleyemeyince farklı yollara sapmak zorunda kaldı. Trafik polisleri alt geçit çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yağış nedeniyle su baskını meydana gelen alt geçit cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sağanak yağış nedeniyle Çekmeköy’de alt geçidi su bastı
ÇEKMEKÖY’DE OTOMOBİLLERİN GEÇTİĞİ ALT GEÇİDİ YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE SU BASTI. OTOMOBİLLER FARKLI YOLLARDAN İLERLERKEN TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU.
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