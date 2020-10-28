Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul’da vaka sayılarının Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıkladık. Her 10 kişiden 4’ü İstanbul’dadır. Son 7 günde ortalama vaka artışı geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. İstanbul’da kontrol altına
Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul’da vaka sayılarının Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıkladık. Her 10 kişiden 4’ü İstanbul’dadır. Son 7 günde ortalama vaka artışı geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. İstanbul’da kontrol altına alınmazsa salgın baş edebilirlik olmaktan çıkacaktır."
Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul’da vaka sayılarının Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıkladık. Her 10 kişiden 4’ü İstanbul’dadır. Son 7 günde ortalama vaka artışı geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. İstanbul’da kontrol altına alınmazsa salgın baş edebilirlik olmaktan çıkacaktır."
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