Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul’da vaka sayılarının Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıkladık. Her 10 kişiden 4’ü İstanbul’dadır. Son 7 günde ortalama vaka artışı geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. İstanbul’da kontrol altına

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Bakan Koca: "Önümüzdeki hafta muhtemelen Kasım...

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Bakan Koca: “(Okullarda) Kademeli geçişin olup...

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Bakan Koca: “Ortada olmayan bir aşının olduğu...

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