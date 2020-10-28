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Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul’un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir ve Tekirdağ’da yüzde 96, Edirne’de yüzde 91, Bursa’da yüzde 76, Kırklareli’nde yüzde 71, Kocaeli’nde yüzde 63’tür. Sadece sayılan iller değil bütün Türkiye İstanbul temaslısıd

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul’un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir ve Tekirdağ’da yüzde 96, Edirne’de yüzde 91, Bursa’da yüzde 76, Kırklareli’nde yüzde 71, Kocaeli’nde yüzde 63’tür. Sadece sayılan iller değil bütün Türkiye İstanbul temaslısıdır. Salgınla mücadele 83 milyonu ilgilendirmektedir” dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul’un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir ve Tekirdağ’da yüzde 96, Edirne’de yüzde 91, Bursa’da yüzde 76, Kırklareli’nde yüzde 71, Kocaeli’nde yüzde 63’tür. Sadece sayılan iller değil bütün Türkiye İstanbul temaslısıd
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul’un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir ve Tekirdağ’da yüzde 96, Edirne’de yüzde 91, Bursa’da yüzde 76, Kırklareli’nde yüzde 71, Kocaeli’nde yüzde 63’tür. Sadece sayılan iller değil bütün Türkiye İstanbul temaslısıdır. Salgınla mücadele 83 milyonu ilgilendirmektedir” dedi.
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