Sağlık çalışanını darp eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanını, kendisini maske takması konusunda uyardığı için darp eden şüpheli Furkan T. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Furkan T., Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. ‘Hırsızlık’ suçundan hükümlü olduğu ve açık cezaevinden 3 Kasım’a kadar izinli olarak çıktığı öğrenilen şüpheli Furkan T., adliyede çıkarıldığı savcılıkça, ‘kasten yaralama’ ve ‘ölümle tehdit’ suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan şüpheli Furkan T., ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.