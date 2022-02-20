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Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil, binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada sağlık çalışanı yaralandı.

Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil, binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada sağlık çalışanı yaralandı.

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Kaza, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık personeli olduğu öğrenilen Beyza A. idaresindeki 41 BA 297 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Binanın duvarına çarparak durabilen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin otomobilden çıkarttığı yaralı sağlık çalışanı ambulansa götürüldü. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Beyza A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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