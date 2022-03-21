banner4556

Sahilde ölü bulunan çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

banner4664

Büyükçekmece’de sahilde ölü bulunan karı kocanın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Sahilde ölü bulunan çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı
banner4583
banner4336

Büyükçekmece’de sahilde ölü bulunan karı kocanın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu Batyr H., (34) tartıştığı eşi Nargül D.’yi (31) iple boğduktan sonra kendi de intihar etmişti. Karı kocanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Bugün otopsi işlemleri biten cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan karı kocanın cenazeleri Küçükçekmece gasilhanesine götürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cami musluklarını çaldılar
Cami musluklarını çaldılar
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666