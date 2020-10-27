Sahipleri yurt dışında bulunan gayrimenkullerin yasa dışı satışını yapan 5 kişi yakalandı

İstanbul’da sahipleri yurt dışında bulunan gayrimenkullerin yasa dışı satışını yapan 7 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı. Olayla ilgili diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Öte yandan, soruşturma sürecinde ortaya çıkan detaylarda şüphelilerin sahipleri yurt dışında olan ya da vefat eden gayrimenkulleri tespit etmesinin ardından varisleri Türkiye’ye çok gelip gitmiyorsa sahte bir vekalet düzenledikleri belirtildi. Şüphelilerin akıl almaz yöntemlerinden bir diğerinin ise menkul sahiplerini öldü şeklinde göstererek Türkiye’de bir varisi varmış gibi usulsüz şekilde gayrimenkul satışının yapılması olarak açıklandı.